Decisivi i referendum nei territori occupati e l'imminente proclamazione di annessione: presentato il nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia

L’Unione europea ha presentato il nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia e l’incartamento numero otto con le misure da adottare per Mosca è stato illustrato in queste ore al Coreper. Il dato è che Bruxelles ha reagito all’escalation russa culminata con i referendum di annessione dei quattro territori in Ucraina varando nuove sanzioni contro la Russia.

I referendum organizzati in merito alle zone occupate e la notizia per cui dopo le votazioni saranno ufficializzate le annessioni ha spinto l’Ue ad un nuovo intervento.

Nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia

AdnKronos spiega perciò che “l’ottavo pacchetto di sanzioni contro la Russia di Vladimir Putin è stato presentato ai rappresentanti degli Stati membri presso l’Ue, nel Coreper.” Le linee guida della nuova azione sono quelle del consenso sulla “necessità di dare un segnale di unità e di fermezza”: a spiegarlo sarebbero state alcune fonti diplomatiche a Bruxelles.

Fonti che hanno spiegato anche che “sono stati richiesti approfondimenti sulla questione del tetto al prezzo del petrolio russo destinato a Paesi terzi”.

Von der Leyen: “Determinati a far pagare Mosca”

L’approfondimento tecnico su questo punto dovrebbe passare al Coreper domani, venerdì 30 settembre. Dal canto suo la presidente della Commissione Europea Ursula Ursula von der Leyen, unitamente al rappresentante per gli Esteri Ue Josep Borrell, ha detto: “Siamo determinati a far sì che il Cremlino paghi per questa escalation.

Per questo vi proponiamo un nuovo forte pacchetto di sanzioni contro la Russia”.