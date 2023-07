Presentato il rapporto economico del 2022

Milano, 13 lug. (askanews) – Presentato il Rapporto annuale “Milano Produttiva”, realizzato dal Servizio Studi Statistica e Programmazione della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, giunto quest’anno alla sua 33esima edizione.

Quello che emerge è che, nel 2022, anno instabile post pandemia e segnato dal conflitto Russia- Ucraina, l’economia nei tre territori continua a registrare un tasso di crescita sostenuto (+4,7%), resistendo agli shock indotti dal conflitto russo-ucraino e dalla crisi energetica. Ne abbiamo parlato con Carlo Altomonte professore Università Bocconi:

“Nel medio periodo le imprese lombarde sono state in grado di far fronte a questa crisi, rimodulando il proprio sistema produttivo. Approfittando anche di una riorganizzazione che è in atto delle catene globali del valore”.

A determinare questo assetto positivo l’innovazione e l’internazionalizzazione che creano nuove opportunità alle aziende, con le esportazioni che reggono le pressioni e salgono a quasi 75 miliardi (+23,1%). Fondamentale la programmazione di Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi che ha giocato un ruolo fondamentale anche nella digitalizzazione. Elena Vasco Segretario Generale Camera Commercio ha così parlato ai nostri microfoni:

“Abbiamo come missione quella di fornire servizi innovativi per favorire la crescita sostenibile del territorio. Innovazione è il poter accompagnare il nostro tessuto imprenditoriale, che è costituito prevalentemente da piccole e medie imprese, in questa transizione digitale che è imprescindibile. Abbiamo accompagnato migliaia di imprese a raggiungere un livello di digitalizzazione basico, ma quel tanto che basta per fare quello step successivo e intraprendere le sfide future”.

Il territorio dunque risulta essere attrattivo, non solo in chiave turistica, ma anche per il capitale umano qualificato che si riflette sul sistema produttivo.