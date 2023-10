Presentato il Rapporto Nazionale sul Sovraindebitamento 2023

Roma, 09 ott. (askanews) – Si è tenuta, presso l’Auditorium dell’Università Pontificia Agostiniana della Città del Vaticano la seconda edizione del Forum Nazionale sul Sovraindebitamento, organizzato dall’Associazione no profit “Liberi dal Debito” e da Legge3.it, organizzazione che aiuta privati e imprenditori ad uscire da situazioni di sovraindebitamento.

Il Forum è stato presentato in anteprima nel corso dell’udienza papale con Papa Francesco, che ha espresso il suo apprezzamento per l’iniziativa. L’obiettivo è quello di aiutare e tutelare i diritti di tutti coloro, che sono oppressi dai debiti per indicare loro una via d’uscita legale e praticabile. Abbiamo parlato con Jimmy Greselin, Presidente dell’Associazione “Liberi dal debito”:

“L’anno scorso davamo la colpa alla pandemia, in realtà dopo un anno ci rendiamo conto che i numeri sono ancora peggiorati. Il 37% delle famiglie italiane hanno difficoltà per far fronte alle spese per il cibo, non sono numeri da paese occidentale”.

Nel nostro Paese sono sempre di più le famiglie indebitate, una condizione opprimente, che sembra non lasciare via d’uscita. Un vero incubo da cui, però, è possibile uscire grazie ad una legge che in pochi conoscono. Abbiamo inoltre parlato con Gianmario Bertollo, Fondatore di Legge3.it:

“La legge n 3 del 2012 è quella che ha inserito queste norme, ora queste sono inserite nel codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza che è entrato in vigore l’anno scorso. È una legge che pochi conoscono e abbiamo introdotto a seguito della crisi 2008-2009, ed è stata soprannominata ‘legge salva suicidi’. Il nostro primo obiettivo è stato quello di informare sull’esistenza di questa legge”.

È fondamentale aiutare persone, che credono di aver perso tutto a liberarsi dai debiti e permettere loro di ricominciare una nuova vita.