Presentato il rapporto Welfare 2022 dell'Osservatorio Luiss BS

Roma, 15 dic. (askanews) – Presentato nella sala Carlo Azeglio Ciampi il rapporto Welfare 2022 dell’Osservatorio Welfare della LUISS Business School. L’Osservatorio ha visto la luce nel gennaio del 2021 ed è diretto dal professor Mauro Marè, il quale ha così commentato lo studio presentato quest’oggi: “L’Osservatorio nasce dall’esigenza della Luiss Business School di studiare molto da vicino e in modo non tradizionale le politiche di Welfare.

Infatti, il primo rapporto che presentiamo oggi non studia la distribuzione della spesa sanitaria, della spesa pensionistica e gli effetti dell’efficienza, ma studia una tematica molto nuova: il ruolo dei legami familiari sul Welfare. Quindi il ruolo degli uomini, delle donne e dei genitori per far vedere che il Welfare italiano ha una specialità importante nella famiglia e nelle politiche pubbliche”.

Si tratta di uno studio sicuramente innovativo per come viene affrontato.

Questo aspetto innovativo è stato descritto dallo stesso professor Marè: “Per la prima volta non ci sono dati del genere. Non li ha la banca d’Italia e nemmeno l’ISTAT. Noi abbiamo un campione di 6.000 individui che permette di essere di essere significativi i dati dal punto di vista regionale. Nuova perché abbiamo tutta una serie di domande sul ruolo della donna, sulla famiglia e sull’impatto della famiglia sulle declinazioni”.

Ha partecipato al rapporto anche il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Elvira Calderone, la quale ha commentato l’importanza del Welfare parlando anche dell’operato del governo Meloni volto alla revisione del sistema pensionistico con un occhio costante al mercato del lavoro.