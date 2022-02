Presentato 'Intolleranze Elementari' di Elisabetta Darida

Palermo, 17 feb. (Adnkronos) – Donne maltrattate o tradite, omofobia, amori discriminati, vite straniere che si reinventano, famiglie sul punto di scoppiare. Venti racconti per commuoversi, inorridire, sdegnarsi ma anche sorridere e sempre riflettere intorno al rifiuto dell’altro e alla diversità che disturba.

E' possibile trovare tutto questo nel libro di Elisabetta Darida "Intolleranze Elementari”: una raccolta di venti racconti brevi sulle intolleranze subite e inflitte quotidianamente, che scaturiscono dalla difficoltà di accettare l’altro. Il libro edito da L’Erudita è stato presentato nella Galleria del Cardinale di Palazzo Colonna dall’ avvocato Giorgio Assumma (docente universitario, per anni Presidente della SIAE e direttore della rivista “Il diritto d’autore”) e dalla senatrice Monica Cirinnà, moderatore Mariacarmela Leto e con la partecipazione di Gigi Marzullo.

Nell'opera individui che tentano di trovare il proprio posto nel mondo:, ora con ironia ora con gravità, creando un turbinio di emozioni che spaziano dal sorriso allo sdegno, dall’orrore alla commozione. Con l’obiettivo, sempre, di sollecitare una riflessione.

Le esistenze dei venti protagonisti, commoventi, acidi, tragici, comici, si incrociano in modo più o meno consapevole – ciascuno con le proprie gioie, i propri dolori, manie e idiosincrasie – dando vita a un intreccio di relazioni che vanno oltre il singolo individuo, formando il grande e sfaccettato affresco dell'esperienza umana, in una trama tessuta intorno ad un palazzo romano affacciato sul Tevere.

Elisabetta Darida, nata a Roma, ha lavorato in Rai come programmista regista curando programmi culturali radiofonici, ed è stata responsabile dell’ufficio stampa dell’Università Bocconi e di Accenture Italia. Ha poi deciso di dedicarsi alla sua passione: scrivere. Nel 2021 è stata finalista alla XXI Edizione del Premio letterario internazionale “La donna si racconta”.Ha scritto racconti pubblicati in diverse antologie.

