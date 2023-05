Home > Askanews > Presentazione PILC, Cremonesi: vincere scommessa PNRR Presentazione PILC, Cremonesi: vincere scommessa PNRR

Roma, 25 mag. (askanews) – “In questo momento c’è la grande scommessa del PNRR, c’è bisogno di tecnici e di professionisti molto validi che sappiano come mettere a terra i progetti e non far perdere l’Italia e in questo caso a Roma, questi investimenti che possono riequilibrare i problemi che abbiamo avuto sia a suo tempo con la pandemia, sia poi, che abbiamo ancora, con la guerra, tutto quello che ha portato aavere la necessità di una ripresa forte dell’economia”. È il commento di Giancarlo Cremonesi, ex presidente della Camera di Commercio e di Acea, alla presentazione di PILC – Public Institutions Legal Consultants – l’Associazione Professionale di Consulenza legale interamente dedicata alla Pubblica Amministrazione.

Roma, 25 mag. (askanews) - "In questo momento c'è la grande scommessa del PNRR, c'è bisogno di tecnici e di professionisti molto validi che sappiano come mettere a terra i progetti e non far perdere l'Italia e in questo caso a Roma, questi investimenti che possono riequilibrare i problemi che ab...