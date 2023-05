Home > Askanews > Presentazione PILC, Tabacchiera: vincere scommessa PNRR Presentazione PILC, Tabacchiera: vincere scommessa PNRR

Roma, 25 mag. (askanews) – “In questo momento c’è la grande scommessa del PNRR, c’è bisogno di tecnici e di professionisti molto validi che sappiano come mettere a terra i progetti e non far perdere l’Italia e in questo caso a Roma, questi investimenti che possono riequilibrare i problemi che abbiamo avuto sia a suo tempo con la pandemia, sia poi, che abbiamo ancora, con la guerra, tutto quello che ha portato aavere la necessità di una ripresa forte dell’economia”. E’ il commento di Massimo Tabacchiera, Presidente Confapi Roma, alla presentazione di PILC – Public Institutions Legal Consultants – l’Associazione Professionale di Consulenza legale interamente dedicata alla Pubblica Amministrazione.

Roma, 25 mag. (askanews) - "In questo momento c'è la grande scommessa del PNRR, c'è bisogno di tecnici e di professionisti molto validi che sappiano come mettere a terra i progetti e non far perdere l'Italia e in questo caso a Roma, questi investimenti che possono riequilibrare i problemi che a...