"Presente", il nuovo brano (autobiografico) di Valerio Scanu

Roma, 26 gen. (askanews) – “Presente” è il nuovo brano di Valerio Scanu, che anticipa l’uscita dell’omonimo album prevista nel 2024 e che segna il ritorno discografico dell’artista sotto l’etichetta Natyloveyou e distribuito da Ada MUSIC. “Presente” è una canzone di forte impatto emotivo, dichiaratamente evocativa e autobiografica; racconta a tinte nostalgiche il rapporto figlio-padre in un crescendo: un legame che supera la morte e continua a essere radice luminosa nell’anima dell’artista di origini sarde che nel 2023 è convolato a nozze con il suo Luigi. “Si tratta di un inno commovente all’amore, al ricordo e alla resilienza di fronte una perdita, con un messaggio di apprezzamento per la vita e per ciò che ci ha saputo donare – racconta Scanu -. In questo brano ho voluto, con i miei autori, abbracciare i ricordi dell’infanzia mettendo in risalto il profondo legame con mio padre da cui ho colto molti insegnamenti”.