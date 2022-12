Presi gli ultimi due evasi dal Beccaria, erano assieme in un appartamento

Presi gli ultimi due evasi dal Beccaria, erano assieme in un appartamento, De Fazio di Uilpa: "Non cali il sipario sull'attenzione ai nostri problemi"

Buone notizie dalla Lombardia, dove sono stati presi gli ultimi due evasi dal “Beccaria”, erano assieme in un appartamento.

Da quanto si apprende il 18enne ed il 17enne sono stati rintracciati dagli inquirenti in provincia di Monza-Brianza, a casa di un conoscente. Lo spiega ai media il segretario generale della Uilpa polizia penitenziaria Gennarino De Fazio.

Ecco la nota: “Come al solito, anche questa volta, il Nucleo Investigativo Centrale della Polizia penitenziaria, localizzando e mettendo fine alle ‘vacanze di Natale’ anche degli ultimi due evasi dal Beccaria che mancavano all’appello, ci ha messo una pezza”.

Poi però De Fazio polemizza: “Ma non è tutto bene quel che finisce bene. Ora che tutti e sette i fuggiaschi sono rientrati in carcere, auspichiamo che non cali il sipario sull’attenzione della politica rispetto ai problemi dei penitenziari, che restano intatti”. Ecco perché il sindacalista fa un appello “al ministro della Giustizia, Carlo Nordio”.

L’appello di Uilpa al ministro Nordio

Su cosa? “Non servono tavoli, ma necessitano soluzioni concrete.

Riforme, organizzazione, organici, equipaggiamenti, strutture e infrastrutture. Il Guardasigilli ci convochi, noi siamo pronti a fare la nostra parte con idee e proposte concrete fondate sulla conoscenza di chi opera da sempre nella prima linea delle trincee penitenziarie”. Intanto il quinto evaso che si era costituito in Questura a Milano ha patteggiato 10 mesi. Il giovane, nato a Pavia ma residente nel Comasco, ha scelto il rito alternativo in cui la sua difesa e il sostituto di turno hanno concordato la pena per il fatto che il giovane aveva scelto di consegnarsi di sua spontanea volontà.