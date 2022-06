Presicce (ITA Airways): coraggio nell’innovare per il rilancio

Milano, 27 giu. (askanews) – “L’innovazione tecnologica è fondamentale in un momento particolare, che viene dopo un periodo di stasi legato alla pandemia. E’ come se in un gara di Formula 1 fosse passata la safety car, che ha tenuto tutti dietro e ha rallentato tutti. Abbiamo avuto l’opportunità di chiudere il gap di capacità e tecnologia che avevamo maturato nel tempo”. Lo ha detto Francesco Presicce, Chief Technology Officer di ITA Airways, intervenendo allo Young Innovators Business Forum organizzato a a Milano dall’ANGI.

“Oggi con scelte importanti su partnership industriali con colossi del trasporto aereo vuol dire avere coraggio nell’innovazione, sapere individuare le tappe e soprattutto avere una visione e una missione che ci possano portare a raggiungere i nostri obiettivi”.