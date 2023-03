Preside vieta cellulari durante le lezioni per alunni e professori

Studenti e docenti troppo distratti dai dispositivi elettronici. La preside vieta i cellulari in aula

Preside vieta cellulari ad alunni e professori

La dirigente scolastica dell’Istituto Omnicomprensivo Statale Formicola, Liberi, Pontelatone, in provincia di Caserta, ha chiesto a tutti, sia insegnanti che alunni, di lasciare i cellulari in dei contenitori prima di iniziare le lezioni.

La preside Antonella Tafuri ha riscontrato che gli smartphone rappresentano un elemento di forte distrazione non soltanto per i più giovani, ma anche per i docenti. Per questo motivo è stata emanata una circolare in cui si vieta l’uso dei cellulari a scuola.

Leggi anche Scuola, Valditara: “Basta aggressioni a insegnanti, Stato si costituirà parte civile”

La circolare della dirigente scolastica

Nella circolare è richiesto agli studenti e ai professori di inserire i dispositivi in un apposito contenitore prima della lezione.

La decisione della preside Tafuri ha fatto molto discutere, infatti, nelle disposizioni del Ministero dell’Istruzione inviate a dicembre 2022 sull’uso degli smartphone in classe non si fa nessun riferimento all’utilizzo dei dispositivi da parte dei docenti.

La contestazione dei rappresentanti sindacali

I rappresentanti sindacali sono pronti a contestare la circolare emanata dalla preside dell’Istituto Omnicomprensivo Statale Formicola, Liberi, Pontelatone. I sindacati considerano il provvedimento preso nei confronti dei docenti esagerato.

Ti potrebbe interessare Vietati jeans strappati a scuola, studenti devono coprirli col nastro adesivo