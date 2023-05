Presidente Antimafia Colosimo: "Mafie oggi più subdole e pericolose"

Roma, 23 mag. (askanews) -“La sfida immane che ci attende deve tenere conto degli eroi, soprattutto quelli che si ricordano oggi; è evidente che le mafie hanno cambiato volto in questi anni, hanno lasciato gli attentati per diventare più subdole e forse anche più pericolose perché si infiltrano nella nostra quotidianità”.

Lo ha detto la presidente della commissione antimafia, Chiara Colosimo, parlando con i giornalisti dopo la sua elezione.

“È alle giovani generazioni che dobbiamo una risposta – ha continuato – perché l’arresto di Matteo Messina Denaro non è stato soltanto uno straordinario colpo inferto alla criminalità mafiosa, ma perché ci deve ricordare che non siamo a Finisterre, la criminalità ancora non è sconfitta e noi abbiamo come obbiettivo questo. Perché le giovani generazioni possono fermare le mafie ed è a loro che dobbiamo il nostro impegno. Per questo faremo tutto quello che è nelle nostre possibilità”.