Presidente brasiliano Lula a Roma, vedrà Mattarella e il Papa

Roma, 20 giu. (askanews) – Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, è da oggi in Italia per una visita di due giorni, durante la quale vedrà il presidente Sergio Mattarella e Papa Francesco in Città del Vaticano. Qui l’arrivo a Roma nelle immagini fornite dalla presidenza brasiliana. Secondo quanto informa O Globo, Lula non ha invece in programma un incontro con la premier e leader di Fratelli d’Italia, Georgia Meloni. “Un incontro con il primo ministro” Meloni “è stato effettivamente preso in considerazione, ma a causa di un problema di programmazione, non è stato confermato”, ha dichiarato l’ambasciatrice Maria Luìsa Escorel de Moraes.

Lula incontrerà anche il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, che lo aveva visitato quando il presidente era in carcere a Curitiba, tra il 2018 e il 2019. Il capo dello Stato brasiliano andrà poi in Francia.