Presidente Kazakistan su Russia e Bielorussia: uno Stato, un nucleare

Roma, 25 mag. (askanews) – Intervenendo all’Eurasian Economic Union (EAEU), il presidente del Kazakistan, Kassym-Jomart Tokayev, ha fatto notare che ci sono diversi livelli di integrazione tra gli Stati dell’organizzazione. In particolare ha evidenziato come l’unione tra Russia e Bielorussia sia così stretta che per Mosca e Minsk c’è un’unica “arma nucleare”.

“Abbiamo uno Stato Unione (Russia e Bielorussia) nella Eurasian Economic Union. È un precedente unico, o fenomeno come lo volete chiamare, che è stato introdotto nella storia politica mondiale, la creazione di uno stato sotto la formula ‘due paesi – uno Stato'”.

“Mi spiace, anche le armi nucleari sono ‘una per due’ (per Russia e Bielorussia, ndr). Allo stesso tempo c’è un altro livello di integrazione rappresentato da Kazakistan, Kirghizistan, Armenia, e noi tutti dobbiamo fare i conti con la realtà. Come lavoreremo in queste condizioni? È una domanda astratta. Abbiamo bisogno, credo, di discutere di questo problema durante il forum”.

Per Tokayev i problemi che emergono vanno risolti, mentre l’integrazione del Kazakistan nell’organizzazione è soprattutto di natura economica. Secondo gli analisti, i commenti sono in linea con l’intento di Astana di prendere le distanze da Mosca per l’invasione in Ucraina. Per quanto il Kazakistan non abbia approvato le sanzioni internazionali contro la Russia, l’offensiva ha messo a dura prova gli storici legami tra i due paesi.