Presidente PSG: se Mbappe vuole restare va firmato un nuovo contratto

Roma, 5 lug. (askanews) – Se Kylian Mbappe “vuole restare, bisogna firmare un nuovo contratto, non posso far partire gratuitamente uno dei migliori giocatori al mondo”. Lo ha detto il presidente del Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, nel corso della conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore Luis Enrique.

“La posizione (del PSG) è molto chiara. Non continuerò a ripeterla ogni volta. È molto chiaro: se Kylian (Mbappe) vuole restare, e noi vogliamo che resti, deve firmare un nuovo contratto. Non vogliamo lasciare il miglior giocatore al mondo oggi, partire gratuitamente. È impossibile. È un club francese, è il suo Paese. Sono abbastanza sicuro che ha già detto in passato che non sarebbe mai partito a gratis. Non è colpa mia se qualcuno lo ha convinto a cambiare idea. Io non lascerò partire gratuitamente uno dei miei migliori giocatori, questo è molto chiaro. Non lo ripeterò, grazie”.