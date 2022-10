Presidenziali Brasile, Lula e Bolsonaro ai seggi per votare

Rio de Janeiro, 30 ott. (askanews) – Candidati al seggio per votare, l’ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva e il presidente Jair Bolsonaro si sono recati ai seggi per votare al ballottaggio per le elezioni presidenziali in Brasile. Il primo che è dato in vantaggio ha votato a San Bernado do campo nello stato di San Paolo, mentre il presidente in carica a Rio de Janeiro. Per entrambi look informale e ostentata sicurezza.