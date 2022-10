Presidenziali Brasile, Lula punta sugli indicisi al ballottaggio

San Paolo del Brasile, 4 ott. (askanews) – L’Ex presidente del Brasile Luis Ignazio Lula da Silva lavora per convincere indecisi in vista del ballottaggio per le presidenziali e al membri del suo partito chiede uno sforzo in più. “Da domani si tratterà di parlarsi di meno e di parlare di più con gli elettori. Non abbiamo bisogno di parlare con persone che già conosciamo, le persone che conosciamo hanno già votato per noi o con le persone che già sappiamo che voteranno per noi.

Parleremo con chi sembra non piacerci, chi sembra che non voterà per noi, a cui sembra che noi non piacciamo: è con loro che parleremo”.