Presidenziali francesi, la gollista Pécresse visita l’Armenia

Milano, 21 dic. (askanews) – Dopo Éric Zemmour, il candidato della destra identitaria francese, anche la gollista Valérie Pécresse visita l’Armenia, incontrando il presidente armeno Armen Sarkissian. La candidata è evidentemente in cerca di consensi tra i cristiani e la comunità armena francese in questo avvio della campagna presidenziale francese. In queste immagini rende omaggio a chi è sepolto nel cimitero militare di Yerablur.