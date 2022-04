Presidenziali Francia, 30 cortei contro estrema destra e Le Pen

Parigi, 16 apr. (askanews) – Imponente mobilitazione in Francia per dire “no all’estrema destra”. Trenta manifestazioni sono previste in tutto il paese, che secondo le autorità richiamano almeno 15mila manifestanti, otto giorni prima del secondo turno delle elezioni presidenziali in cui competono Marine Le Pen ed Emmanuel Macron. Migliaia di persone sfilano per le strade di Parigi con bandiere a cartelli con la scritta: “Contro l’estrema destra e le sue idee, no a Marine Le Pen all’Eliseo”.

La candidata del RN ha protestato contro i cortei definendoli “profondamente antidemocratici” e “ritengo che i francesi trovino disdicevole vedere che il loro voto sia contestato in strada”.