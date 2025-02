Presidenziali in Ecuador, sarà ballottaggio Noboa-Gonzales

Presidenziali in Ecuador, sarà ballottaggio Noboa-Gonzales

Rom, 10 feb. (askanews) – Si andrà al ballottaggio in Ecuador: alle elezioni presidenziali è testa a testa tra l’attuale capo dello Stato Daniel Noboa e la rivale di sinistra, Luisa Gonzalez. Secondo i risultati del Consiglio Nazionale Elettorale, con oltre l’86% dei voti conteggiati, Noboa ha ottenuto oltre il 44%, mentre Gonzalez, del Movimento per la Rivoluzione Cittadina, ha raccolto quasi il 44%.

Erano 16 i candidati in corsa. Per la legge del Paese, per vincere al primo turno serve il 50% più almeno un voto, oppure il 40%, a condizione che il margine sul candidato più vicino sia di almeno il 10%. Noboa ha festeggiato il risultato: “Non siamo una promessa, siamo una realtà. Questo Paese ha già deciso. Ora dobbiamo proteggere i voti, proteggere la volontà del popolo”, ha detto davanti a una folla a Quito.

Anche Gonzalez ha parlato di esito storico: “Festeggiamo con il nostro popolo, con la nostra militanza, questa grande vittoria, abbiamo vinto”. Il ballottaggio tra i due è previsto per il 13 aprile.