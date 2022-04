Presidenziali in Francia: Macron al 27,6% e Le Pen al 23,4%

Roma, 11 apr. (askanews) – Saranno di nuovo Emmanuel Macron e Marine Le Pen a contendersi la presidenza in Francia, come nel 2017, come nelle previsioni della vigilia del voto.

Macron ha ottenuto il 27,6%, contro il 23,4% della candidata dell’estrema destra, un vantaggio di oltre quattro punti percentuali per il presidente uscente. Ma il ballottaggio del 24 aprile si annuncia più serrato e incerto. Fuori dai giochi, ma non per molto, il candidato della sinistra radicale Jean-Luc Mélenchon, che si è fermato al 21,95% delle preferenze.

Macron dal suo quartier generale si è rivolto soprattutto a chi non ha votato, l’astensionismo ha superato il 25%. “A tutti i nostri compatrioti che si sono rivolti all’astensione o al voto estremo, sia perché sono arrabbiati per le disuguaglianze che persistono, per i disordini ecologici, per l’insicurezza della vita quotidiana, per la difficoltà di vivere con dignità anche quando si lavora duramente, sia perché si sentono insufficientemente rappresentati, ascoltati, associati, voglio convincerli nei prossimi giorni che il nostro progetto risponde in modo molto più solido di quello dell’estrema destra alla loro paura e alle sfide del tempo.

Contate su di me” ha detto.

Anche Le Pen ha invitato a confluire su di lei al secondo turno: “Insieme costruiremo questa vittoria con entusiasmo e convinzione per attuare il grande cambiamento di cui la Francia ha bisogno e per condurre felicemente il nostro grande Paese nel terzo millennio”.

Saranno decisivi soprattutto gli elettori di Mélenchon: lui ha già avvertito i suoi sostenitori. “I francesi sanno cosa fare. Non dovete dare un solo voto a Marine Le Pen” ha sentenziato.