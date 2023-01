Home > Video > Presidenziali in Repubblica Ceca, ultimo giorno di voto Presidenziali in Repubblica Ceca, ultimo giorno di voto

Praga, 14 gen. (askanews) – Si chiudono alle 15 ora italiana le urne in Repubblica Ceca per eleggere il nuovo Presidente, con i sondaggi che danno quasi certo un ballottaggio previsto il 27 e 28 gennaio; i primi risultati sono attesi in serata. I candidati per chiudere il decennio con Milos Zeman a capo dello Stato sono otto ma i favoriti sono tre: l’ex premier Andrej Babis, l’ex capo di stato maggiore dell’esercito Petr Pavel, e l’ex rettrice dell’Università di Brno, Danuse Nerudova – tutti coinvolti da mesi in varie controversie fra cui un processo per corruzione che ha visto Babis finalmente assolto appena lunedì scorso. Pavel e Nerudova si contendono la rappresentanza dell’elettorato liberale e centrista che nelle ultime politiche ha sancito la sconfitta dell’euroscettico e populista Babis; tuttavia, un 25% degli elettori si dichiara ancora indeciso e l’ultimo dibattito televisivo fra i candidati potrebbe rivelarsi decisivo. Al momento i sondaggi danno un testa a testa fra Pavel e l’ex premier, accreditati di un 30% delle preferenze; leggermente più staccata Nerudova, che sopravanza però nettamente tutti gli altri candidati minori e che nel novembre scorso veniva data per favorita.

