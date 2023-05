Presidenziali Turchia, Erdogan rimane il favorito al ballottaggio

Istanbul, 26 mag. (askanews) – Continuità o cambiamento, la Turchia si trova a un punto critico: domenica si vota per il ballottaggio delle presidenziali, che vedrà sfidarsi il presidente Recep Tayyip Erdogan e il leader dell’opposizione Kemal Kilicdaroglu.

Nel primo turno Erdogan ha ottenuto il 49,52% delle preferenze contro il 44,88% del rivale; stando ai sondaggi il 47% degli intervistati è pronto a votare il presidente uscente, contro il 42,2% degli elettori fedeli a Kilicdaroglu ma c’è un 8,2% di indecisi.

Il presidente in carica ha dichiarato che intende formare rapidamente il governo se vincerà il ballottaggio delle elezioni, il 28 maggio, poi ha attaccato il suo avversario: “Se riuscirà ad ottenere la maggioranza dei voti al secondo turno, i vincitori saranno le organizzazioni terroristiche e le corporazioni americane”.

Ago della bilancia potrebbe essere l’affermazione di un voto nazionalista trasversale, che potrebbe scegliere più facilmente il capo dello Stato invece dello sfidante, candidato dei sei partiti d’opposizione.

Kemal Kilicdaroglu però non intende arrendersi, ha alzato i toni per conquistare indecisi, giovani e nazionalisti, con un cambiamento di strategia che punta su rifugiati e terrorismo. Ha accusato il governo di aver permesso a 10 milioni di migranti “irregolari”, soprattutto siriani di entrare nel Paese e ha accusato direttamente Erdogan “di non aver protetto i confini e l’onore” della Turchia, promettendo di rimandare a casa tutti i rifugiati.