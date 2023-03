Presidenzialismo: Cassese, 'autonomia regioni e stabilità governo esigenze collimanti'

Roma, 27 mar. (Adnkronos) – È auspicabile che la riforma dell'Autonomia si accompagni a una riforma istituzionale sul presidenzialismo? "Maggiore autonomia alle regioni che ne facciano richiesta e maggiore stabilità del governo sono riforme che derivano da esigenze diverse, ma collimanti", risponde all'Adnkronos l'ex giudice della Corte costituzionale Sabino Cassese, chiamato a presiedere il Comitato che dovrà individuare i Lep, preliminari per la riforma dell'Autonomia differenziata.

"In tutti gli ordinamenti moderni vi è una tensione verso una maggiore concentrazione di poteri al vertice, necessaria per poter dialogare in un mondo sempre più pieno di organizzazioni sovranazionali e globali; nello stesso tempo, un'altra tensione verso un maggiore conferimento di poteri alle collettività locali. I membri dell'assemblea costituente hanno visto chiaramente questa seconda esigenza, meno la prima, perché è emersa a pieno solo alla fine del secolo scorso", osserva Cassese.