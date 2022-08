Presidenzialismo, Renzi: terzo polo propone “Sindaco d’Italia”

Roma, 17 ago. (askanews) – Il terzo Polo Calenda-Renzi è favorevole al presidenzialismo e l’elezione diretta di chi governa secondo “il meccanismo del Sindaco d’Italia sarà nel programma che presenteremo domani”. Lo ha anticipato il leader Iv Matteo Renzi, ai microfoni di “No stop News” su radio Rtl 102.5

“Il meccanismo per l’elezione del Sindaco a me piace perchè è semplice e i cittadini già sanno come funziona: al primo giro si vota il candidato preferito, poi al ballottaggio si vota quello che dispiace di meno perché magari il tuo candidato non ce l’ha fatta a superare il primo turno”.

E “questa – ha sottolineato ancora Renzi- è la democrazia che funziona”.