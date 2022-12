Home > Video > Presidi: d'accordo con Valditara su divieto cellulari a scuola Presidi: d'accordo con Valditara su divieto cellulari a scuola

Roma, 20 dic. (askanews) – “La circolare del ministro Valditara sul divieto dell’utilizzo improprio o non consentito dei cellulari in classe è condivisibile sia nella sostanza che nella forma”. Lo ha detto il presidente dell’Associazione nazionale presidi Antonello Giannelli. “In particolare – ricorda – il ministro ricorda che già in precedenza il ministro Fioroni, una quindicina di anni fa, aveva dato disposizioni abbastanza precise su questo aspetto: non si possono utilizzare i cellulari per distrarsi, giocare o chattare. Invece se il regolamento di istituto lo consente, e quindi viene valorizzata l’autonomia delle scuole, e se il docente lo consente può essere utilizzato come strumento didattico o addirittura inclusivo per favorire gli aspetti didattici”, ha concluso Giannelli.

