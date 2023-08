Presidio di sostenitori di Trump di fronte alla prigione di Fulton

Milano, 24 ago. (askanews) – Alcune decine di sostenitori di Trump stanno presidiando la prigione della contea di Fulton in Georgia dove è atteso l’ex presidente degli Stati Uniti. Trump è stato incriminato con l’accusa di aver tentato di sovvertire i risultati elettorali in Georgia durante le presidenziali del 2020.

“Sono arrivata qui ieri mattina verso le 11, ho dormito in macchina, e stamattina eravamo qui alle sei. Staremo qui tutto il giorno.”, ha spiegato Sharon Anderson, una sostenitrice di Trump.

“Penso che questa sia una persecuzione politica e ora si è trasformata in un procedimento giudiziario politico”, ha aggiunto.

“Sono qui per sostenere il presidente Trump. E’ stato incriminato in modo ridicolo, settimana dopo settimana. È così stupido. Fondamentalmente, vogliono mettere in prigione il loro avversario politico, è roba da Terzo Mondo”, ha commentato Ken Peters, arrivato in geoergia dal Tennessee per sostenere Trump.

La cauzione fissata per Trump sarà di 200.000 dollari.