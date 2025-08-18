Pressione crescente di Trump su Ucraina per la pace con la Russia

AGGIORNAMENTO ORE 15:30 – Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha intensificato la pressione su Volodymyr Zelenskyy, il presidente dell’Ucraina, affinché accetti un accordo per porre fine al conflitto con la Russia. Questo avviene a poche ore dai colloqui cruciali previsti a Washington, dove la situazione geopolitica rimane tesa. Trump ha dichiarato che Zelenskyy potrebbe porre fine alla guerra “quasi immediatamente” se lo desiderasse, ma ha anche messo in guardia rispetto alle concessioni che Kiev potrebbe dover affrontare.

Le dichiarazioni di Trump e le implicazioni

In un post su Truth Social, Trump ha avvertito Zelenskyy che la restituzione della Crimea, attualmente occupata dalla Russia, e l’adesione dell’Ucraina alla NATO non sarebbero parte di eventuali negoziati. “La guerra con la Russia può finire subito, se Zelenskyy lo desidera”, ha affermato Trump. Tuttavia, il presidente ucraino ha risposto sottolineando che le concessioni passate a Mosca hanno solo incentivato Putin a continuare la sua aggressione. Ma perché Zelenskyy dovrebbe accettare di sacrificare territori e indipendenza?

“Condividiamo tutti un forte desiderio di porre fine a questa guerra in modo rapido e affidabile. La pace deve essere duratura”, ha dichiarato Zelenskyy, evidenziando come in passato le concessioni, come quella sulla Crimea, abbiano portato solo a maggiori conflitti. “Gli ucraini stanno combattendo per la loro terra e per la loro indipendenza”, ha aggiunto, facendo eco ai sentimenti di molti cittadini ucraini che non vogliono cedere di fronte all’aggressore.

Il contesto europeo e le reazioni

La visita di Zelenskyy a Washington avverrà con il supporto di leader europei, tra cui Ursula von der Leyen, il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il presidente francese Emmanuel Macron. Macron ha avvertito che “se mostriamo debolezza oggi di fronte alla Russia, stiamo gettando le basi per futuri conflitti”. Questa dichiarazione sottolinea la crescente preoccupazione in Europa riguardo a un possibile accordo che possa essere visto come troppo favorevole a Putin. Ma gli alleati europei saranno disposti a sostenere una linea dura?

Inoltre, Trump ha espresso scetticismo riguardo alla possibilità che l’Ucraina entri nella NATO, mentre il suo inviato speciale, Steve Witkoff, ha rivelato che Putin ha accettato di considerare una garanzia di sicurezza simile all’Articolo 5 della NATO, che prevede che un attacco a un membro dell’alleanza sia considerato un attacco a tutti gli alleati. Questo scenario potrebbe cambiare radicalmente le dinamiche di sicurezza in Europa orientale.

Le sfide future e le dichiarazioni ufficiali

Nonostante i progressi nelle discussioni, il segretario di Stato Marco Rubio ha avvertito che un accordo definitivo per porre fine alla guerra è ancora lontano. “Non siamo al limite di un accordo di pace”, ha dichiarato, sottolineando che ci sono ancora significative aree di disaccordo. Mentre la pressione aumenta su Zelenskyy per trovare un compromesso, il leader ucraino è determinato a non cedere territori occupati. La domanda è: quali saranno le conseguenze di un eventuale fallimento nei colloqui?

Le tensioni rimangono elevate mentre i colloqui si avvicinano, e il mondo attende con ansia di vedere se ci saranno sviluppi significativi per la pace nell’Europa orientale. La posizione di Zelenskyy, sostenuta da leader europei, sembra chiara: nessuna concessione ai russi e nessuna perdita di territorio. La lotta per l’indipendenza ucraina continua, con la speranza che la diplomazia possa finalmente portare a una soluzione duratura. Riusciranno le diplomazie a prevalere su un conflitto che ha già causato troppi dolori?