Pressione degli Stati Uniti sull'India per fermare le importazioni di petrolio russo

Le tensioni tra Stati Uniti e India stanno raggiungendo nuovi picchi, in gran parte a causa degli acquisti indiani di petrolio russo. Stephen Miller, vice capo di gabinetto della Casa Bianca, non ha usato mezzi termini, definendo questa pratica “inaccettabile” e sostenendo che stia alimentando il conflitto in Ucraina. Ma cosa significa realmente questo per le relazioni internazionali? La situazione si complica ulteriormente con le sanzioni occidentali e la crescente pressione da parte dell’amministrazione Trump.

Le accuse degli Stati Uniti

In un’intervista rilasciata a Fox News, Miller ha accusato l’India di essere diventata il secondo maggior acquirente di petrolio russo dopo la Cina, affermando che sta così contribuendo al finanziamento della guerra di Mosca in Ucraina. “Non è accettabile che l’India continui a finanziare questa guerra acquistando petrolio dalla Russia”, ha ribadito. Prima dell’invasione russa nel 2022, l’India importava solo l’1% del suo petrolio da Mosca; oggi, questa percentuale ha superato il 30%. Ti sei mai chiesto come questo cambio radicale possa influenzare l’economia indiana e le sue relazioni diplomatiche?

Questa critica arriva in un momento delicato, in cui gli Stati Uniti hanno imposto un dazio del 25% sui prodotti indiani, a causa delle importazioni di attrezzature militari e energia da Mosca. Miller ha avvertito che ulteriori penalità potrebbero essere in arrivo se New Delhi non interromperà i suoi acquisti. Le conseguenze economiche di queste misure potrebbero essere devastanti per l’India, che sta cercando di trovare un equilibrio nella sua politica estera.

La risposta dell’India e il contesto storico

Nonostante le pressioni, fonti governative indiane hanno confermato la loro intenzione di continuare ad acquistare petrolio dalla Russia. Il Ministero degli Affari Esteri indiano ha descritto i legami con Mosca come “stabili e collaudati”, evidenziando che la cooperazione non deve essere vista attraverso il prisma di terze parti. Le relazioni tra India e Russia risalgono all’era sovietica, con Mosca che è ancora il principale fornitore di armi e attrezzature per le forze armate indiane. Ma quali sono le vere motivazioni dietro questa alleanza?

Il Primo Ministro Modi ha cercato di mantenere un equilibrio tra le relazioni con l’Occidente e Mosca, incontrando Putin in più occasioni, anche durante forum internazionali. Nonostante l’India storicamente dipendesse dal Medio Oriente per le sue forniture di petrolio, l’invasione dell’Ucraina ha portato a un cambiamento significativo, consentendo a New Delhi di acquistare petrolio a prezzi scontati. Gli sviluppi futuri potrebbero rivelarsi decisivi per il futuro geopolitico della regione.

Le implicazioni economiche e politiche

Secondo rapporti recenti, l’India ha acquistato 68.000 barili di petrolio russo al giorno a gennaio 2022, cifra che è aumentata a 1,12 milioni di barili al giorno entro giugno. Nel maggio 2023, le importazioni hanno toccato il picco di 2,15 milioni di barili al giorno, consolidando la Russia come il principale fornitore di petrolio per l’India. Ma perché l’India sta intensificando così tanto i suoi acquisti?

Le pressioni statunitensi sembrano avere un duplice obiettivo: influenzare Mosca e costringere l’India a conformarsi alle richieste di Washington nel contesto di negoziati commerciali in corso. L’amministrazione Trump è particolarmente preoccupata per il deficit commerciale con l’India, che ammonta a 45 miliardi di dollari. Tuttavia, analisti avvertono che l’atteggiamento aggressivo degli Stati Uniti potrebbe riflettere una strategia più ampia per isolare la Russia a livello globale. Quali saranno le ripercussioni di queste dinamiche su scala globale?

In conclusione, la posizione dell’India sull’acquisto di petrolio russo rimane sotto attenta osservazione. Gli sviluppi futuri potrebbero avere ripercussioni significative sia a livello regionale che internazionale. Come reagiranno le altre potenze mondiali a questa situazione in continua evoluzione?