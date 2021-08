Pressoterapia alle braccia: come farla a casa

Dalle gambe gonfie e affaticate sino a dare alle braccia un aspetto tonico, la pressoterapia è un trattamento ottimale per migliorare questa zona.

La cellulite e la ritenzione idrica sono inestetismi odiati dalle donne. Oltre all’alimentazione e all’attività fisica, per poterli attenuare, è possibile sottoporsi a sedute di pressoterapia che funzionano anche per le braccia. Vediamo come funziona, quali i benefici e anche le offerte online riguardo i vari macchinari.

Pressoterapia alle braccia

Nota come un trattamento molto efficace e utile sia nel campo medico, ma anche estetico che aiuta a migliorare il sistema linfatico e circolatorio. La pressoterapia è un trattamento utile, non solo per le gambe dal momento che riduce l’affaticamento, le caviglie gonfie, ma anche per le braccia in quanto aiuta a snellire e a dare un aspetto maggiormente tonico a questa zona del corpo.

Un trattamento che è possibile effettuare anche a casa con macchinari adeguati e specifici per venire incontro a ogni esigenza e problematica.

Prevede l’uso di un macchinario che esercita una pressione nelle varie zone da trattare, in questo caso, le braccia. Si compone di una serie di cuscini che, grazie all’emissione di getti d’aria, esercitano la giusta compressione affinché la pressoterapia funzioni nel modo migliore.

Per poterla fare a casa basta stare sdraiati sul divano o letto oppure seduti con il macchinario che ha il compito di gonfiare e sgonfiare i gambali che il soggetto applica sulle braccia.

Con un movimento dal basso verso l’alto permette di promuovere lo scorrimento dei fluidi corporei, quali la linfa, il sangue, dai piedi arrivando sino al cuore per un benessere psicofisico ottimale.

La seduta per ogni trattamento varia in base alle esigenze di ciascun soggetto. Per ottenere i maggiori benefici possibili, la durata del trattamento di una seduta di pressoterapia alle braccia deve essere tra i 5 e i 50 minuti.

La pressoterapia funziona come fosse un massaggio alle braccia che, oltre a dare benessere, permette di eliminare i liquidi in eccesso.

Pressoterapia alle braccia: benefici

Dopo aver capito quale è il funzionamento della pressoterapia per le braccia, è bene cominciare ad analizzare i benefici di questo trattamento molto utile per il benessere e la salute, in generale. Si può fare a casa ed è possibile modularlo in base alle esigenze di ogni soggetto in modo da renderlo ancora più piacevole ottenendo dei piacevoli benefici e risultati.

I benefici che la pressoterapia apporta non riguardano soltanto la cellulite e la ritenzione idrica che tende a depositarsi soprattutto sull’addome e le cosce, ma anche gli arti superiori, ovvero le braccia. In questa zona del corpo è possibile che si depositi del grasso e che le braccia appaiano flaccide e flosce. Un trattamento del genere permette di combattere gli edemi localizzati e diffusi, oltre agli accumuli adiposi.

Inoltre, sottoporsi a sedute di pressoterapia è molto utile in quanto migliora il funzionamento della circolazione venosa e linfatica. Apporta poi dei miglioramenti al tono della pelle delle braccia in modo che sia maggiormente tonica e al processo metabolico. Ovviamente per ottenere ancora più risultati, è bene associare una buona alimentazione e del sano sport.

Il trattamento alle braccia funziona molto bene con risultati sorprendenti, ma è bene che non sia svolto insieme a quello delle gambe proprio per ragioni di sicurezza dal momento che è possibile andare incontro a dei rischi per la salute. Aiuta a ridurre il dolore muscolare e a diminuire la rigidità degli arti e la pelle risulta essere compatta ed elastica.

Pressoterapia alle braccia Amazon

Dal momento che le sedute di pressoterapia si possono fare nella tranquillità della propria casa, bisogna affidarsi a dei macchinari e manicotti che è possibile trovare a prezzi scontati sul sito di Amazon. Se si clicca sulla foto è possibile visualizzare diverse informazioni. Qui si trovano i tre migliori strumenti con una descrizione tra quelli più apprezzati e voluti dagli utenti.

1)Venen Engel Manicotto singolo

Un macchinario singolo per le braccia che realizza un massaggio a onde molto piacevole e che dona un senso di benessere e appagamento. Si può indossare in modo semplice senza l’uso di aiuti esterni. Sono manicotti che garantiscono una ottima vestibilità e in grado di resistere a vari incarichi. Molto resistente. Un accessorio che è compatibile anche con altri macchinari della linea, ovvero Venen Engel 4 e Venen Engel 4 Premium.

2)Mesis pressoterapia pressomassaggio plus +

Un articolo che presenta due gambali, un kit slim body e 1 bracciale per le sedute alle braccia. Un dispositivo che allevia la tensione muscolare, il relax e anche l’affaticamento. Oltre a questi accessori, si trova anche la fascia addominale per dimagrire l’addome e avere un ventre piatto. Sfrutta la tecnologia Sovrex in modo da migliorare il massaggio e l’efficacia dei risultati stessi. Dispone di un programma che permette di verificare la pressione e la durata del massaggio.

3)Yuxincai massaggiatore a compressione d’aria per le braccia

Molto facile da indossare e che permette di scegliere il livello giusto in base alle proprie esigenze e problematiche. Ha 4 camere d’aria che migliora la circolazione sanguigna. Offre un massaggio completo alleviando l’edema, le vene varicose. Molto utile anche per recuperare dopo gli allenamenti. Allevia i dolori delle braccia. Permette di risparmiare sia tempo che denaro. Utile da usare sia in casa che in ufficio.

La pressoterapia è utile sia per le braccia, ma anche per le gambe gonfie e affaticate.

