Prestiti fintech in crescita: opportunità e rischi per il sistema finanziario

Nella mia esperienza in Deutsche Bank, un boom dei prestiti fintech oltre 100 miliardi e una crescita annua di circa il 20% pongono sfide di liquidity e compliance che i regolatori non possono ignorare

I rischi del nuovo boom dei prestiti fintech

I numeri parlano chiaro: nel 2025 i prestiti erogati da piattaforme fintech nell’Unione Europea hanno superato i 100 miliardi di euro. La crescita è stimata intorno al 20% anno su anno, secondo stime congiunte di McKinsey e dati raccolti da Bloomberg. Si tratta di un segnale che investitori e regolatori devono analizzare con attenzione.

Contesto personale e lezioni dalla crisi del 2008

Nella sua esperienza in Deutsche Bank, Marco Santini ha osservato come la carenza di due diligence e la sottovalutazione del liquidity risk possano amplificare gli shock di mercato. La crisi del 2008 rimane la lezione più evidente.

Chi lavora nel settore sa che crescite rapide senza buffer di capitale e controlli adeguati comprimono gli spread e aumentano il costo implicito del funding.

Analisi tecnica e metriche

I dati aggregati mostrano tre trend chiave che proseguono la dinamica già descritta nella parte precedente. In primo luogo si registra un aumento dei volumi di credito al consumo digitalizzato. In secondo luogo cresce il ricorso a funding wholesale e ai mercati dei capitali. Infine si osserva una maggiore esposizione a modelli di scoring basati su intelligenza artificiale.

I numeri parlano chiaro: il rapporto tra prestiti erogati da operatori fintech e il totale del credito al consumo ha raggiunto valori compresi tra il 6% e l’8% in diversi Paesi europei. Contestualmente, il funding di breve termine per alcune piattaforme è aumentato oltre il 30% rispetto al 2023, secondo dati di BCE e Bloomberg.

Marco Santini, ex Deutsche Bank, ricorda che nella sua esperienza i cicli di compressione degli spread si accompagnano a tensioni sulla liquidità. Chi lavora nel settore sa che crescite rapide senza buffer patrimoniali e controlli adeguati comprimono gli spread e innalzano il costo implicito del funding.

L’analisi quantitativa evidenzia rischi specifici. Le metriche di concentrazione del funding mostrano aumento del peso di obbligazioni a breve e linee di credito wholesale. Inoltre, gli scoreer algoritmici introducono rischi di model risk e bias nei rating dei clienti, con impatti diretti sulle perdite attese e sul capitale economico richiesto.

Dal punto di vista regolamentare, le autorità richiedono maggiore trasparenza sui modelli e prove di robustezza. I processi di due diligence e compliance diventano determinanti per contenere il rischio sistemico indotto dall’espansione fintech.

I numeri, le metriche di funding e le evidenze sui modelli algoritmici indicano che la sostenibilità del settore dipenderà dall’introduzione di buffer patrimoniali adeguati e da standard comuni di validazione dei modelli. Uno sviluppo atteso è l’intensificazione dei requisiti di stress test sulle piattaforme maggiormente esposte al funding a breve termine.

Proseguendo l’analisi, i modelli proprietari di scoring mostrano un’expected loss iniziale contenuta ma una varianza significativamente più elevata rispetto agli originator bancari tradizionali. Questa maggiore volatility implica che lo stress loss in scenari avversi può crescere in modo non lineare. Ne derivano compressione dei margini e un ampliamento degli spread richiesti dagli investitori sul secondary market, con impatti sulla strutturazione dei portafogli e sulle aspettative di rendimento.

Implicazioni regolamentari

Le autorità, tra cui la BCE e la FCA, hanno segnalato l’intenzione di rafforzare requisiti su capital e liquidity per certe forme di intermediazione fintech. Marco Santini, ex Deutsche Bank e analista fintech, osserva che «Chi lavora nel settore sa che compliance e reporting diventeranno determinanti per la sostenibilità del modello». Tra le misure più probabili figurano stress test più stringenti, obblighi di trasparenza sugli algoritmi di scoring e regole più severe per la conservazione dei dati.

Dal punto di vista regolamentare, la maggiore volatilità dei risultati richiede una due diligence rafforzata sui processi di pricing e sull’origine dei flussi di funding. I numeri parlano chiaro: maggiore dispersione nelle perdite attese aumenta il rischio di repricing rapido delle esposizioni. Per questo motivo, le istituzioni che operano nel segmento fintech dovranno adeguare la governance dei modelli e migliorare i framework di reporting per rispondere ai futuri requisiti di vigilanza. È atteso un incremento delle linee guida e delle consultazioni regolatorie nei prossimi mesi, con possibili effetti immediati su costo del funding e accesso al mercato dei capitali.

La fase successiva delle consultazioni regolatorie e delle linee guida potrebbe tradursi in requisiti più stringenti sul capitale di vigilanza e sui piani di contingency funding. Gli investitori istituzionali devono quindi integrare nella due diligence la valutazione della qualità del funding, la resilienza operativa e la governance degli algoritmi.

Conclusione e prospettive di mercato

La crescita dei prestiti fintech amplia l’accesso al credito e introduce efficienze, ma comporta rischi misurabili su liquidity, spread e compliance. Marco Santini, ex Deutsche Bank, osserva: “Nella mia esperienza in Deutsche Bank, chi sottovaluta questi elementi subisce shock più acuti quando il ciclo si inverte”.

I documenti preliminari della FCA e gli studi di McKinsey segnalano che le piattaforme senza buffer di capitale e piani di contingenza saranno penalizzate dai mercati del capitale. Dal punto di vista regolamentare, il rafforzamento dei requisiti può avere effetti immediati sul costo del funding e sull’accesso al capitale.

Chi lavora nel settore sa che i numeri parlano chiaro: la varianza degli expected loss nei modelli proprietari aumenta l’esposizione al rischio sistemico se non si accompagnano adeguate misure di mitigazione. Tra gli sviluppi attesi restano le consultazioni normative e l’adozione di linee guida operative più dettagliate.

Proseguendo dalle consultazioni normative, per il 2026-2027 si profila una fase di consolidamento caratterizzata da maggiore attenzione regolatoria, prezzi del funding più cauti e selezione dei player. Chi dimostrerà robuste pratiche di due diligence e governance attirerà capitali a condizioni più favorevoli. Nella sua esperienza in Deutsche Bank, Marco Santini osserva che gli investitori richiederanno premi di rischio superiori fino a quando non emergeranno evidenze concrete di resilienza operativa e di capitale.

I numeri parlano chiaro: la domanda di trasparenza sui piani di contingency e la capacità di assorbire shock resta centrale per la price discovery del mercato. Dal punto di vista regolamentare, risultano determinanti le consultazioni in corso e l’adozione di linee guida operative più dettagliate, attese sia a livello europeo che nazionale. Fonti: BCE, FCA, McKinsey Financial Services, dati Bloomberg.