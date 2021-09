Presunte molestie su Dayane Mello: Nego Do Borel squalificato da La Fazenda

Nego Do Borel è stato squalificato dal reality La Fazenda dopo le gravissime accuse di molestie nei confronti di Dayane Mello.

Nego Do Borel, partecipante al reality show brasiliano La Fazenda, è stato squalificato. Il cantante è accusato di molestie nei confronti di Dayane Mello. Al momento la situazione non è chiara e non possiamo dire se Nego sia realmente colpevole di qualcosa. L’accusa, gravissima peraltro, comunque c’è e per questo la produzione del reality ha deciso di msotrare la sua vicinanza a Dayane, non accettando più la presenza di Do Borel all’interno dello show.

Ricordiamo come Dayane abbia partecipato alla quinta edizione del Grande Fratello Vip. A dare l’annuncio della squalifica di Nego è stato lo stesso network televisivo Records tv.

Nego Do Borel squalificato: l’annuncio di Records tv

Records tv ha annunciato la squalifica del cantante Nego Do Borel da La Fazenda tramite un post su Instagram lo scorso 25 settembre. La comunicazione è giunta, più o meno, in contemporanea con con quanto riportato dal Messaggero relativo al “caso Dayane Mello” che con il passare del tempo si starebbe facendo sempre più oscuro e serio, troppo per un programma di intrattenimento come La Fazenda, che non ha potuto tollerare una simile situazione.

Secondo quanto riportato dal Fatto Quotidiano, sembra (ripetiamo, è ancora tutto da appurare) che Dayane abbia subito una violenza sessuale sul set de La Fazenda. Scoppiato un polverone mediatico sui social, tanto che è stato creato l’hashtag #stuproallaFazenda. L’accusa è molto pesante e ha subito fatto il giro del web. Numerose le discussioni nate riguardo alla vicenda.

Squalificato Nego Do Borel: l’intervento di Giulia Salemi

Giulia Salemi, anche lei ex concorrente del Grande Fratello Vip, è intervenuta sui social riguardo alla questione, scrivendo: “Per favore chi gestisce il profilo ufficiale di Dayane Mello faccia qualcosa! Siamo arrivati a parlare di stupro? Non stanno tutelando Dayane in quel programma e siamo tutti preoccupati per lei! Perché poi quel pervertito non è ancora uscito? Aiutate Dayane contattate la produzione!”.

Squalifica Nego Do Borel: le indiscrezioni sul suo passato

Secondo le indiscrezioni provenienti da Casa Chi di Alfonso Signorini, sembra che Nego Do Borel sia già stato denunciato in passato da alcune donne per le seguenti accuse: aggressione e violenza domestica, fisica e psicologica. Ora sarà compito del canale tv brasiliano fare luce sulla questione e scoprire cosa sia realmente accaduto sul set de La Fazenda.