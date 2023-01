Home > Video > Presunto lupo in strada nel centro di Varallo, il video è virale Presunto lupo in strada nel centro di Varallo, il video è virale

Avvistamento al momento senza spiegazioni quello avvenuto nella serata di giovedì lungo via Brigate Garibaldi, nel comune di Varallo. Un lupo è stato filmato per le strade del comune in provincia di Vercelli. Sulla vicenda è intervenuto anche l’ente di gestione delle Aree protette della Valle Sesia con il supporto di Life Wolfalps Eu."Dalla verifica del breve filmato di 4 secondi da parte degli esperti di Life Wolfalps Eu, non esistono i presupposti per classificare con certezza la specie dell’animale avvistato. Il canide è stato ripreso con un cellulare e data la scarsa qualità del video non è possibile identificarlo in modo certo come un lupo ed escludere che si tratti di un esemplare di cane lupo cecoslovacco, che risulta molto simile a un lupo selvatico. In effetti circola sui social la notizia che un cane lupo cecoslovacco sia scappato al padrone proprio nella zona e nel periodo dell’avvistamento". Il mistero rimane.