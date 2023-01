Pretelli asfalta Onestini: "Ci vuole coraggio..."

Duante la sua partecipazione a GF Vip Party, Pierpaolo Pretelli ne ha dette di tutti i colori sul conto di Luca Onestini, attuale concorrente del GF Vip.

Pierpaolo Pretelli contro Luca Onestini

A quanto pare non corre buon sangue tra Pierpaolo Pretelli e Luna Onestini, e infatti il fidanzato di Giulia Salemi, ospite a GF Vip Party, ha bersagliato l’attuale concorrente del GF Vip in compagnia della sua celebre ex, Soleil Sorge.

“Ok qui sembra un po’ il telefilm The Lady. […] Ci dobbiamo mettere nei tuoi panni? Ma manco per niente mi ci metto! Non mi ci metto proprio figlio mio.

Co ste camice de me**a che hai… e scusa! E che cavolo, dovevo dirlo e l’ho detto. Nei tuoi panni, sì certo aspetta che ci mettiamo. Ci vuole coraggio a mettersi quella roba caro Luca devo dirtelo“, ha tuonato, mentre Soleil ha concordato con lui: “Sai che lui è l’unico fidanzato di cui non ho mai indossato camice e t shirt? Io vorrei capire una cosa, è stata Nikita a essersi presa di lui, poi lui le ha dato il palo. E poi qualcuno gli dica che ci sono i video di lui e Nikita.

Forse ha i capelli davanti agli occhi e non vede benissimo i filmati. Sorry not sorry. In ogni caso adesso lei ha chiesto scusa e voleva far pace. Lei ha fatto il suo passo verso di lui. Perché quindi lui è così arrabbiato?“.

Luca Onestini verrà messo al corrente di quanto hanno affermato nei suoi confronti? Nei giorni scorsi l’ex fidanzato di Ivana Mrazova aveva tuonato contro Giulia Salemi, colpevole secondo lui di fare favoritismi e di leggere unicamente i messaggi indirizzati contro di lui.