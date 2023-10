Prevenzione cardio-oncologica, a Bari ultima tappa 'DragonBoat Festival'

Roma, 12 ott. (Adnkronos Salute) – Pagaie e screening gratuiti contro tumore al seno e malattie cardiovascolari arrivano a Bari, il 14 ottobre, nell’ultima tappa del CardioBreast DragonBoat Festival. Dopo Lazio, Veneto, Toscana, si conclude in Puglia l’iniziativa promossa dall’Istituto nazionale ricerche cardiovascolari (Inrc) per ribadire l’importanza della prevenzione cardiovascolare primaria attraverso i controlli periodici, e per mostrare i benefici di uno sport per tutti come il Dragon Boat anche sulle donne operate di tumore al seno.

Per celebrare l’ottobre rosa e le possibilità di rinascita dopo la malattia – spiega una nota – 3 squadre composte da donne operate di cancro al seno (Donna Più-Lilt Latina, Breast Cure Unit del Policlinico di Bari e Dragon Light Marton Bari) si sfideranno amichevolmente e, al termine dell’esibizione, le ‘Breast Cancer Paddlers’ condivideranno le loro esperienze di vita e sportive, mentre grazie al camper messo a disposizione dall’Inrc, gli spettatori potranno effettuare screening cardiologici gratuiti che prevedono controlli della funzionalità cardiaca, elettrocardiogramma, monitoraggio pressorio e controllo del quadro lipidico. “Dopo il successo dell’anno scorso – afferma Francesco Fedele, presidente Inrc – abbiamo deciso di riproporre questa iniziativa raddoppiando le tappe, proprio per continuare a diffondere a livello capillare l’importanza della prevenzione sia cardiovascolare che oncologica grazie agli screening, così come il ruolo decisivo che svolge l’attività fisica nella prevenzione primaria cardio-oncologica nonché il beneficio che questa porta ai pazienti anche dopo interventi chirurgici importanti, non solo in ambito cardiovascolare ma anche cardio-oncologico”.

L’iniziativa è nata nel 2022 per sensibilizzare l’opinione pubblica sui benefici di questa entusiasmante disciplina sportiva che si svolge su lunghe imbarcazioni con poppa e prua che ricordano un dragone, e che grazie alle sue peculiari caratteristiche non solo contribuisce alla prevenzione cardiovascolare, ma da anni supporta la ripresa e il benessere psicofisico delle donne operate al seno a causa di un carcinoma mammario. "Per la Lega Italiana per la Lotta contro i tumori (Lilt) è ormai un impegno annualmente consolidato – sottolinea Francesco Schittulli, presidente Lilt – l’appuntamento con lo sport Dragon Boat praticato dalle donne operate di tumore al seno. Si tratta di un viaggio attraverso il nostro Paese che coinvolge tutte le donne di ogni regione che abbiano vissuto l’esperienza del cancro. Con determinazione si riprendono la propria vita donne esemplari, dedite a trasmettere il valore della vita umana e l’importanza della prevenzione e diagnosi precoce per vincere il cancro al seno”.

Il Dragon Boat è uno sport adatto a tutti, e può essere praticato sia a livello agonistico che amatoriale, non servono infatti particolari capacità, se non quella di saper nuotare, e come attività aerobica a bassa intensità può svolgere un ruolo chiave nella prevenzione cardiovascolare, sia per gli uomini che per le donne. Questo tipo di esercizio, se condotto correttamente e con controlli periodici, può avere numerosi effetti benefici sul corpo, come il miglioramento della funzionalità cardiaca, della circolazione sanguigna, respiratoria, metabolica e dell'umore. Nelle pazienti oncologiche – continua la nota – uno studio ha dimostrato che il movimento della pagaiata promuove il rilascio delle miochine che modulano la risposta infiammatoria sistemica, inibendo la necrosi tumorale e limitando la formazione del linfedema. Questo processo attenua significativamente alcuni sintomi, riduce la sensazione di fatica nello svolgimento delle attività quotidiane e aiuta nel complesso la qualità della vita delle pazienti, migliorando la loro salute psicofisica.

Le 4 tappe dell’edizione 2023 dell’iniziativa sono state realizzate grazie alla collaborazione della Federazione Italiana Dragon Boat, la partecipazione della Fondazione italiana per il cuore (Fipc) e Onco Beauty Onlus, il patrocinio dell’Associazione nazionale donne operate al seno (Andos) e della Lilt, e il contributo incondizionato di Daiichi Sankyo Italia. L’appuntamento a Bari è per sabato 14 ottobre 2023, al Waterfront San Girolamo, Lungomare IX maggio, 48, dalle 10.30 alle 14.