Previdenza, Enpaia: patrimonio di 2 mld, crescono utile e iscritti

Roma, 7 nov. (askanews) – L’inflazione ancora a livelli elevati, l’instabilità dei mercati internazionali e le continue tensioni geopolitiche non frenano la crescita della fondazione Enpaia, l’ente di previdenza degli addetti e gli impiegati in agricoltura, che nel 2022 conferma la buona gestione finanziaria. E’ quanto emerge dalla relazione annuale presentata al Senato.

“Chiude con un utile di oltre 10 milioni di euro – dice il direttore generale della fondazione Enpaia, Roberto Diacetti – e, soprattutto, si è configurata come un vero ente al servizio dei propri iscritti, delle proprie aziende e del comparto agricolo. Oltre 8mila sono le aziende iscritte all’Enpaia, oltre 39mila gli iscritti. Negli ultimi 4 anni sono aumentati del 4%. Quindi, una crescita sistematica. Non vertiginosa, che però dà il segno di un’economia in ottima salute”.

Con un valore complessivo del patrimonio pari a 2 miliardi di euro, la fondazione ha realizzato investimenti in una logica di prudenza e diversificazione guardando all’economia reale. Al legislatore viene chiesto di favorire e attrarre maggiori investitori, mettendo sullo stesso piano la tassazione di casse di previdenza e fondi pensione. “Immaginiamo di avere un trattamento fiscale, in determinate condizioni e per certi investimenti – aggiunge Diacetti – migliore di altri soggetti di mercato”.

La delega fiscale apre una porta alla richiesta della fondazione. “La richiesta di armonizzazione della fiscalità delle casse a quella dei fondi pensione è fondata – afferma Alberto Bagnai, presidente della bicamerale degli enti gestori di previdenza – la delega fiscale che è stata approvata a luglio apre una porta a questo intervento che, effettivamente, contribuirebbe ad aumentare la redditività degli investimenti che le casse hanno in gestione”. Con una crescita della componente femminile la fondazione Enpaia è anche tra le casse previdenziali più rosa.