Previsione meteo per domenica 21 novembre, al Nord nubi sparse e temperature in calo

Per domenica 21 novembre il meteo riporta di nubi e temperature in calo al Nord e l'arrivo di piogge al Centro e al Sud specie in serata.

Dopo la giornata di oggi, sabato 20 novembre, contraddistinta da un generale bel tempo su tutto il Paese, salvo nubi basse e nebbie al Nord e locali rovesci al Centro, domani, domenica 21 novembre, le previsioni metero riportano di un generale peggiormento del tempo.

Meteo, domenica 21 novembre

Al Nord, nello specifico, attese anche fitte nebbie in pianura specie in Veneto, Lombardia ed Emilia – Romagna. Le previsioni meteo per domenica 21 novembre riportano anche di piogge nell’area Nord Ovest dello stivale con le precipitazioni che riguarderanno inzialmente la Liguria e che in serata interesseranno l’intera area. Previsto un generale calo delle temperature: la massima sarà di 13 gradi, la minima di 10.

Domenica 21 novembre, le previsioni meteo

Più moderato il cambio di tempo al Cento e al Sud. Nel primo caso il tempo sarà stabile al mattino, con le piogge che solo in serata interesseranno le aree tirreniche. Le temperature si attesteranno tra i 13 e i 18 gradi. Al Sud attese nubi in aumento nella tarda mattina con le piogge che in serata riguarderanno specialmente la Campania e la Sicilia. La colonnina di mercurio oscillerà tra i 15 e i 20 gradi.

Il meteo di domenica 21 novembre e lunedì

Per quanto riguarda la giornata di lunedì 22 novembre, si confermano nubi e piogge sparse al Nord con schiarite sui rilievi alpini. Al Centro prevista forte instabilità con rovesci, anche a carattere temporalesco, che interesseranno diverse aree. Al Sud le piogge interesserano nello specifico il Molise, la Campania, la parte alta della Puglia.

In Sardegna e Sicilia ci saranno invece schiarite alternate.