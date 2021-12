Previsioni del meteo per l’Immacolata: gelo e neve in arrivo anche in pianura

Crollo delle temperature, neve e gelo a bassa quota: le previsioni meteo per la settimana dell'Immacolata.

Secondo le previsioni del meteo, la prossima settimana sarà interessata dal maltempo e dall’arrivo della neve anche in pianura: enteo la festività dell’Immacolata i meteorologi prevedono infatti nevicate in Valpadana.

Previsioni meteo per l’Immacolata

Il crollo delle temperature dovrebbe avvenire già lunedì 6 dicembre, giornata in cui sono attesi valori ben sotto le medie climatiche su buona parte dell’Italia.

Sull’Appennino saranno possibili piogge e nevicate fino i 500/600 metri di quota.

Dalla giornata successiva arriverà una perturbazione che provocherà un peggioramento delle condizioni meteo con nevicate fin sulle pianure e l’afflusso di correnti artiche che provocheranno estese gelate notturne sulla Val Padana e nelle vallate del Centro. Ma la sorpresa è attesa per mercoledì 8 dicembre quando, secondo gli ultimi aggiornamenti, una una forte perturbazione collegata ad un ciclone in discesa dall’Atlantico causerà l’avvio di una fase molto instabile con precipitazioni a partire dal Centro-Nord.

Previsioni meteo per l’Immacolata: attesa neve a bassa quota

Le nevicate sono attese fino in pianura al Nord Ovest e in città come Cuneo, Torino, Genova, Milano, Bergamo e Piacenza. Da giovedì 9, il maltempo si estenderà al resto dell’Italia portando forti rovesci temporaleschi anche sulle regioni tirreniche. Non è escluso che, mancando ancora diversi giorni, le previsioni possano subire delle variazioni.