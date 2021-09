Previsioni del tempo, in arrivo la Nina. Assisteremo alla neve in pianura?

Sulla nostra penisola è in arrivo la Nina che potrebbe portare la neve in pianura nel prossimo inverno. Cos'è e cosa ci potremo aspettare.

Il mese di settembre è quasi terminato e con esso è arrivato anche l’autunno. Si sa, il periodo autunnale spesso può rivelarsi un indice di come vivremo l’inverno. Le ultime previsioni del tempo, segnalate in particolare da “Il meteo.it”, ci illustrano come il prossimo periodo invernale potrebbe essere particolarmente freddo con nevicate che dovrebbero interessare la pianura.

Questo anche per via di un fenomeno atmosferico denominato la Niña che potrebbe appunto influenzare di molto il clima invernale nei prossimi mesi.

Previsioni del tempo Nina, come influenza il clima mondiale

La Niña riesce ad influenzare il clima italiano e più in generale quello europeo raffreddando le acque superficiali dell’Oceano Pacifico centrale ed orientale. Questo ha portato, di conseguenza ad un lieve abbassamento delle temperature con valori inferiori di 1°C rispetto la media climatica.

Ciò si riflette più nel dettaglio con un aumento significativo delle piogge in zone quali Filippine, Sud est Asiatico, India, ma anche Africa meridionale o ancora Indonesia e Australia.

Di converso, il fenomeno della Niña porta siccità e ad un aumento degli incendi sul Golfo del Messico o ancora nel Sud America.

Previsioni del tempo Nina, l’influenza in Italia e in Europa

Per ciò che riguarda l’area europea e più nello specifico nella Pianura Padana e nel centro Europa, questo fenomeno porta temperature rigide e neve. Nell’area del Mediterraneo diversamente, influisce portando temperature miti ed un clima caratterizzato da una maggiore stabilità.

In definitiva, ciò potrebbe tradursi in episodi nevosi in città quali Milano, Bologna o ancora Torino fin dal mese di Novembre.

La neve potrebbe inoltre spostarsi gradualmente nel Centro-Italia. Infine entro i primi due mesi dell’anno alla Niña potrebbe affiancarsi episodicamente anche Burian.

Previsioni del tempo Nina, la penisola si prepara a dire addio alle temperature estive

Nel frattempo a partire dalla giornata di lunedì 27 settembre, la penisola si prepara ad affrontare un netto peggioramento delle temperature anche nell’Italia Centro-Meridionale. Il clima infatti sarà caratterizzato da temperature instabili e perturbazioni diffuse.

Una situazione meteorologica questa che potrebbe espandersi anche nel Sud con situazioni di rovesci e temporali che potrebbero in definitiva segnare l’ingresso ufficiale della penisola nel periodo autunnale.