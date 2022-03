Previsioni meteo 1 aprile: in arrivo pioggia, freddo e neve anche a bassa quota

Diramata l'allerta gialla in 10 Regioni. Per venerdì 1 aprile si attende un brusco calo delle temperature. L'instabilità potrebbe durare fino a lunedì.

Da mercoledì 30 marzo è arrivata una perturbazione che sta coinvolgendo tutta la penisola. Gli esperti lanciano l’allarme siccità al Nord, dove dopo oltre 100 giorni di assenza torna la pioggia: quali sono le previsioni meteo per venerdì 1 aprile?

Torna il maltempo in Italia

Dalla Norvegia settentrionale è arrivata in Italia una perturbazione che sta portando maltempo e brusco abbassamento delle temperature. Proprio quando si stava iniziando a godere di un primo assaggio di bella stagione, l’Italia subisce un brusco cambio di rotta, con freddo e maltempo.

Un primo allarme in Sicilia, dove l’aeroporto di Palermo è stato chiuso per il maltempo e le violenti raffiche di vento.

Alcuni viaggiatori sono stati persino colpiti dai calcinacci. Una decina i voli cancellati, ma l’attività è tornata in funzione dalla mattina di giovedì 31 marzo. Nel centro storico crollata una palazzina. Sull’autostrada Palermo-Catania diversi alberi sono caduti. Il forte vento si è placato solo dopo un giorno.

Sulle Dolomiti torna la neve e potrebbe cadere anche a bassa quota, intorno a 500 metri. Mareggiate e forte vento attesi ancora al Centro-Sud.

Diramata l’allerta gialla in 10 Regioni.

Meteo 1 aprile, le previsioni

Con l’arrivo del mese di aprile, si attendono fenomeni di maltempo anche intensi. Nell’arco di 48 ore il termometro subirà un netto calo, anche con temperature sottozero in pianura. Il ciclone polare, inoltre, potrebbe portare la neve fino a quote collinari o localmente in pianura. Tra venerdì 1 e sabato 2 aprile, infatti, si attende neve in Piemonte, Appennino settentrionale e soprattutto in Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna, dove il 2 aprile potrebbero cadere oltre 15-20 cm.

Un 2 aprile così freddo non si registra da anni: nel 2021 c’erano 27 gradi a Milano e 28 a Trento, nel 2020 circa 15 gradi in buona parte del Paese, mentre nel 2019 i valori primaverili si attestavano intorno ai 20 gradi. Per il 2022, invece, si prevede una situazione diametralmente opposta.