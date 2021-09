Previsioni meteo 1 ottobre 2021: maltempo al Centro-Nord, sole al Sud ma temporali in Sicilia

Mentre il Nord sarà interessato da nubi sparse e piovaschi, al Sud splenderà ancora il sole: le previsioni meteo di venerdì 1 ottobre 2021.

Secondo le previsioni meteo, venerdì 1 ottobre la penisola italiana sarà divisa in due: mentre il Centro-Nord sarà interessato da picchi di nuvolosità e maltempo, il Sud (eccetto la Sicilia) continuerà a godere di temperature estive.

Previsioni meteo 1 ottobre: il Centro-Nord

Le regioni settentrionali saranno infatti colpite da un’ondata di nubi che si protrarranno per tutta la giornata specie in Piemonte ma anche in Valle d’Aosta, nelle aree alpine e nell’Appennino emiliano. Solo nella prima regione sono però attesi alcuni deboli fenomeni piovosi sin dalle prime ore del mattino. Le temperature massime saranno comprese fra i 19° di Aosta e i 23° di Bologna e Trieste.

Al Centro della penisola splenderà il sole, ad eccezione della Sardegna su cui i meteorologi prevedono l’arrivo di deboli piovaschi nel tardo pomeriggio.

La colonnina di mercurio arriverà a toccare al massimo i 22° a Campobasso e i 26-28° a Firenze e Roma.

Previsioni meteo 1 ottobre: il Sud

Il Sud dovrà invece fare ancora i conti con temperature estive e bel tempo, anche se verso sera le nubi raggiungeranno anche le regioni meridionali. La Calabria e la zona occidentale della Sicilia potrebbero in particolare essere interessate da temporali. Le temperature rimarranno comunque alte e le massime saranno comprese tra i 22° di Potenza e i 28° di Napoli.