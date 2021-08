Previsioni meteo 12 agosto 2021: caldo record su tutta Italia

Le previsioni meteo di giovedì 12 agosto 2021, svelano un caldo record su tutta la penisola. Sarà una nuova giornata da bollino rosso.

Le previsioni meteo di giovedì 12 agosto 2021, svelano un caldo record su tutta la penisola. Sarà una nuova giornata da bollino rosso. Le temperature saranno molto alte, soprattutto in alcune regioni e in alcune città.

Previsioni meteo 12 agosto: caldo record in Italia

Secondo le previsioni meteo di giovedì 12 agosto, in Italia dovremmo aspettarci una nuova giornata da bollino rosso. L’altra pressione che ha travolto la Penisola, continuerà a far aumentare la temperatura nelle aree interne di Sardegna e Sicilia, con picchi che raggiungeranno i 45/47 gradi. Le temperature aumenteranno anche al Centro-Nord, con picchi di 39 gradi a Firenze e di 38 gradi a Bologna. Le temperature massime saranno ancora in crescita e l’Italia sarà caratterizzata da un caldo record.

L’anticiclone nord africano si è stabilizzato sul mediterraneo centrale e travolgerà completamente l’Italia, con giornate di sole, calore, afa e umidità. Le temperature raggiungeranno i 45 gradi al sud e sulle Isole maggiori, e le massime arriveranno a 40 gradi anche nelle regioni settentrionali.

Previsioni meteo 12 agosto: aumento delle temperature

Secondo le previsioni meteo di giovedì 12 agosto, in gran parte dell’Italia sarà di nuovo una giornata da bollino rosso.

Ci sarà qualche breve annuvolamento sulle alpi orientali, con isolati temporali pomeridiani. Per il resto, da Nord e Sud ci sarà sole e caldo intenso. L’alta pressione continuerà a portare nelle aree interne di Sicilia e Sardegna dei picchi tra i 45 e i 47 gradi, ma le temperature saranno sopra i 40 gradi anche in Puglia, Calabria e Basilicata. Il caldo sarà meno intenso solo sulle coste. Le temperature aumenteranno anche al Centro-Nord, con picchi di 39 gradi a Firenze e di 38 gradi a Bologna, Ferrara e Rovigo.

L’afa renderà il caldo davvero insopportabile nelle ore notturne.

Previsioni meteo 12 agosto: caldo torrido nel weekend di Ferragosto

Questa situazione di caldo e temperature record durerà anche nella giornata di venerdì e per tutto il weekend di Ferragosto, ma potrebbe anche continuare la prossima settimana. Secondo le ultime previsioni, l’ondata di calore potrebbe insistere sull’Italia fino al 19-20 agosto. La durata di questa ondata di calore potrebbe portare problemi peggiori. Sarà un giovedì da bollino rosso in dieci città e arancione in altre otto città.