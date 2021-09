Previsioni meteo 13-19 settembre 2021: anteprima d’autunno da mercoledì

Settimana variabile secondo quanto previsto dalle previsioni, quella che caratterizzerà il meteo in Italia. Da mercoledì è atteso un anticipo d'autunno

L’Italia in questa nuova settimana che si appresta a cominciare con la giornata di lunedì 13 settembre 2021 e a concludersi nella giornata di domenica 19 settembre 2021, secondo le previsioni degli esperti de Il Meteo, sembra che potrà essere caratterizzata da una forte variabilità dal punto di vista meterologico.

Vediamo nello specifico cosa ci attende.

Previsioni meteo 13-19 settembre: cosa ci aspetta?

La stagione autunnale è ormai alle porte, è probabilmente per questo che la situazione meteo comincia ad apparire piuttosto instabile e al contempo variabile. Nello specifico, sembra che per la settimana tra il 13 e il 19 settembre 2021, l’Italia potrebbe essere attraversata da diverse ondate di caldo anomalo per alcuni giorni, ai quali poi potrebbe seguire un anticipo d’autunno, caratterizzato da alcune perturbazioni e un calo leggero delle temperature, in linea con le medie stagionali.

Previsioni meteo per lunedì 13 e martedi 14 settembre 2021

Stando a quanto riportano gli esperti de Il Meteo, le giornate di lunedì 13 e martedì 14 settembre 2021 potrebbero essere tutto sommato, a livello nazionale, caratterizzate da una diffusa stabilità dal punto di vista meterologico, nello specifico in gran parte soleggiate; il tutto ad eccezione con molta probabilità alcune zone della parte meridionale della Calabria e dei rilievi alpini dove dalla tarda serata di martedì 14 si potrebbe assistere ad un incremento delle nubi causato dall’approssimarsi del vortice di bassa pressione proveniente dalla Penisola Iberica.

Previsioni meteo da mercoledì 15 settembre 2021: peggioramento autunnale

Sempre secondo quanto riportato dai meteorologi de Il Meteo, a partire da mercoledì 15 settembre 2021, l’Italia potrebbe assistere ad un piccolo assaggio di tempo autunnale, nello specifico un peggioramento delle condizioni meteo è atteso prima su Piemonte, Valle D’Aosta e Lombardia, zone dove si potrebbero verificare rovesci e temporali.

Per giovedì 16 settembre è atteso maltempo in tutto il Nord d’Italia, mentre al Sud e nelle Isole, potrebbe registrarsi un aumento delle temperature, innescato da un vortice in movimento dalla Spagna.

Previsioni meteo 17-19 settembre 2021: la situazione meteorologica

Sembra inoltre che a partire da venerdì 17 settembre 2021, la situazione meteorologica nazionale, nel complesso, potrebbe subire un generale miglioramento, che di fatto porterebbe ad avere una situazione di tranquillità generale temporanea dal punto di vista climatico e temporale.

Un probabile nuovo peggioramento è però atteso nel weekend tra sabato 18 settembre e domenica 19 settembre 2021, ma per sapere se l’assaggio d’autunno potrà concretizzarsi in qualcosa di più duraturo bisognerà attendere le nuove previsioni che verranno elaborate nei prossimi giorni, nel frattempo non ci resta che goderci gli ultimi residui della stagione estiva e del bel tempo!