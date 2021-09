Previsioni meteo 17 settembre: maltempo al Nord e sull’alta Toscana, temporali anche nel weekend

Le previsioni meteo del 17 settembre riportano di maltempo al Nord, mentre al Centro - Sud ci sarà ancora sole.

Non ci sono buone notizie per gli amanti del mare fuori stagione. Le previsioni meteo di domani, venerdì 17 settembre, confermano intatti che il tempo sta per cambiare, in peggio. Su quasi tutta l’Italia è previsto l’arrivo dei perturbazioni atlantiche, due per l’esattezza, che saranno poi seguite da altre nel corso della prossima settimana.

Previsioni meteo 17 settembre, precipitazione al Centro

Se in questo momento le perturbazioni stanno interessando principalmente l’area Nord – Ovest del paese, l’Emilia – Romagna e la Toscana, nel corso della giornata di domani si estenderanno al mattino sul Triveneto per arriverare nel pomeriggio al Centro con precipitazioni intense su Lazio, Umbria e Marche.

Previsioni meteo 17 settembre, la situazione al Sud

Per quanto riguarda il Sud d’Italia, nella giornata di domani, 17 settempre, è prevista un’intensificazione delle nuvole con i rovesci che saranno però assenti salvo sporadiche piogge in punti circoscritti.

Previsioni meteo del 17 settembre e del weekend

Anche la seconda perturbazione atlantica attesa sull’Italia nel corso del prossimo weekend, interesserà l’area Nord del paese e la Toscana nelle giornata di sabato.

Domenica, invece, le nubi permarranno solo sul Triveneto, con il sole che tornerà a splendere nella restante parte della penisola. Al Centro – Sud le condizioni meteo rimarranno dunque ancora invariate nel weekend, così come nei primissimi giorni della prossima settimana.