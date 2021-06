Previsioni meteo 18-19-20 giugno 2021: sole e temperature in aumento fino a 37 gradi

Si prospetta un weekend di caldo e afa in Italia: le previsioni meteo indicano temperature in aumento con picchi di calore che raggiungeranno i 41°.

Dopo l’aumento delle temperature registrato già giovedì 18 giugno, si prospetta un weekend di caldo e afa in Italia: le previsioni meteo per il 18-19-20 giugno 2021 indicano temperature in aumento con picchi di calore che supereranno quelli dell’estate 2003, considerata una delle più roventi di sempre nel nostro Paese.

Le previsioni meteo: in arrivo l’anticiclone africano

Il 18 – 19 e 20 giugno l’arrivo dell’anticiclone africano avvolgerà con la sua calura tutta l’Italia, dal nord al sud, con valori che toccheranno i 41° C.

Le temperature in aumento, derivanti dalle correnti in arrivo dal Deserto del Sahara, provocheranno in tutta Italia picchi di caldo e afa, con la temutissima umidità che si prolungherà anche nelle ore notturne. Il calore, tuttavia, provocherà anche il rischio di forti temporali accompagnati dalla grandine.

Il sud Italia, nello specifico la Sicilia, sarà avvolta da un’ondata di caldo che si espanderà anche su alcuni territori del Centro – Nord, in particolare la Toscana, le Marche e la Val Padana.

Le previsioni meteo per venerdì 18 giugno

La giornata di venerdì 18 giugno si prospetta nel Nord Italia costellata da annuvolamenti e rovesci temporaleschi sulla Alpi orientali e sul Veneto con le temperature che oscilleranno tra i 30 e i 35 gradi.

Al Centro il sole dominerà il territorio con le temperature che rimarranno stabili tra i 28 e i 33 gradi. Sono previsti dei rovesci lungo l’Appennino centro – meridionale.

Al Sud il clima sarà sereno o poco nuvoloso con solo qualche breve precipitazione sull’Appennino campano e le temperature oscilleranno tra i 28 e i 32 gradi.

Le previsioni meteo per sabato 19 giugno

La giornata di sabato 19 giugno sarà la più calda del weekend con temperature che sfioreranno i 40 gradi.

Al Nord si registreranno temperature di fuoco sulle basse pianure del Nord e nelle zone interne della Toscana con rovesci isolati sulle Alpi Orientali.

Al Centro la presenza di nubi senza alcuna precipitazione provocherà temperature massime di 34 gradi.

Al Sud, specialmente nelle isole, il caldo e l’afa saranno i veri protagonisti raggiungendo picchi di 40 gradi, soprattutto nella Sardegna dove insisteranno i venti di Scirocco.

Le previsioni meteo per domenica 20 giugno

La giornata di domenica 20 giugno sarà in balia della vasta depressione in discesa dal Nord Atlantico e dall’anticiclone africano.

Al caldo cocente dei giorni precedenti subentreranno temporali con rischio di grandine.

Il tempo sarà instabile su tutta l’Italia, al caldo della prima parte della giornata si intervallerà il rischio di precipitazioni nel pomeriggio.