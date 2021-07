Previsioni meteo 22 luglio, Italia divisa tra caldo africano al Sud e temporali e grandine al Nord

Al Sud si continuerà a respirare l'alta pressione, con temperature record, mentre al Nord sono in arrivo nuovi temporali.

Il mese di luglio sta regalando giornate all’insegna del caldo intenso, che si farà sentire soprattutto al Sud. Al Nord, invece, non si escludono nuovi temporali che si spera non causino altri ingenti danni. Le previsioni meteo di giovedì 22 luglio 2021, infatti, mostrano l’Italia divisa in due.

Nelle Regioni meridionali si continueranno a raggiungere temperature record, mentre al Nord nelle prossime ore si prevede l’arrivo di una perturbazione.

Previsioni meteo 22 luglio, Italia divisa in due

L’anticiclone africano che sta interessando il nostro Paese ci regala tanto sole e caldo in aumento, ma non mancano le perturbazioni. Il sole, infatti, potrebbe lasciare spazio a qualche nuvola e pioggia. Nelle prossime ore si attende un fronte temporalesco che comporterà un peggioramento al Nord e potrebbe rinfrescare le Regioni più colpite dall’afa degli ultimi giorni.

Il caldo intenso che sta interessando il nostro Paese ha coinvolto anche altre nazioni, comportando non pochi problemi. Dopo le vittime in Canada, negli Usa si contano circa 200 morti. Non mancano i disagi neppure in Italia. La perturbazione in arrivo al Nord, tuttavia, potrebbe interrompere momentaneamente il picco di caldo.

Previsioni meteo 22 luglio, maltempo al Nord

L’arrivo del maltempo giovedì 22 luglio poterà temporali e locali grandinate nel Nord Italia.

La perturbazione in arrivo potrebbe coinvolgere principalmente i rilievi alpini centrali e alcuni tratti di pianura della Lombardia, dove già si segnalano temporali e grandinate, in particolare tra Pavia e Milano.

Interessato dal maltempo anche il Trentino Alto Adige e i settori alpini e prealpini del Veneto, quasi fino all’area più settentrionale e pianeggiante.

Nel pomeriggio di giovedì nubi e rovesci sparsi interesseranno il comparto alpino e prealpino, soprattutto quello centro-orientale. Il settore montano del Triveneto e localmente la fascia più settentrionale di pianura potrebbero essere coinvolti da forti temporali. Localmente non si esclude l’arrivo della grandine.

Dopo una mattinata piuttosto tranquilla, il maltempo potrebbe svilupparsi anche sull’Appennino tosco-emiliano, su quello umbro-marchigiano e su quello abruzzese.

In alcune di queste aree si temono temporali di maggiore intensità, con raffiche di vento e isolate grandinate.

Previsioni meteo 22 luglio, sole e caldo al Sud

Se al Nord e in parte nel Centro Italia il maltempo spezzerà temporaneamente la stabilità raggiunta negli ultimi giorni, al Sud andrà molto meglio.

L’alta pressione, infatti, manterrà l’atmosfera stabile. Solo qualche nube di passaggio potrebbe raggiungere le aree più interne della Calabria.