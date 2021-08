Previsioni meteo 23-29 agosto 2021: freddo e pioggia anche al Sud, ma picchi di 37 gradi in Sicilia

Il caldo intenso di agosto sta lasciando spazio a una nuova perturbazione, che causerà un abbassamento delle temperature da Nord a Sud.

Il caldo intenso e insopportabile di agosto sta per lasciare spazio a una nuova perturbazione, che causerà un abbassamento delle temperature nel nostro Paese. La settimana di Ferragosto, come spiegato dagli esperti, è stata la più calda dell’estate. Lucifero ha infuocato la Penisola, con tanta afa al Nord e temperature roventi al Sud.

Dopo Ferragosto, invece, un peggioramento atmosferico ha riguardato soprattutto le Regioni settentrionali, ma il ritorno dell’anticiclone africano nel penultimo weekend di agosto ha regalato ancora tanto caldo e giornate soleggiate. Tuttavia, dalle previsioni meteo per la settimana dal 23 al 29 agosto 2021 si attende l’arrivo di una nuova ondata di maltempo. Previsto un calo termico in tutta Italia, ma in Sicilia non mancheranno picchi di quasi 40 gradi.

Previsioni meteo 23-29 agosto 2021, maltempo in arrivo

Una nuova instabilità meteorologica sta raggiungendo l’Europa centrale e i suoi effetti si faranno sentire anche nel nostro Paese.

Atteso un graduale peggioramento delle condizioni meteo sul nord-est, in estensione sul Centro Italia. Si prevedono temporali e un abbassamento delle temperature. In Emilia Romagna, nelle Marche, in Toscana, Umbria e Veneto è stata diramata l’allerta gialla per il rischio di fenomeni temporaleschi intensi.

Già da lunedì 23 agosto, infatti, non si escludono rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Meteo 23-29 agosto 2021, le previsioni della settimana

Un primo calo termico si assisterà con l’inizio della nuova settimana. Lunedì 23 agosto, infatti, le massime si attesteranno tra i 27 e i 32 gradi. Cielo coperto su Prealpi, Liguria e nord-est, con possibili piogge.

Instabile sull’Emilia Romagna, dove non si escludono locali temporali. Meglio nel resto del Nord, mente Toscana, Marche e Umbria potrebbero essere interessati da fenomeni temporaleschi. Piovaschi su rilievi di Lazio, Abruzzo e Sardegna. Temperature in calo anche al centro-sud, ma il caldo resterà predominante, con massime tra 30 e 34 gradi. Giornata soleggiata al Sud, solo qualche nube in più in mattinata tra Campania e Calabria.

Martedì 24 agosto le nubi saranno in aumento lungo tutta la penisola, con possibili rovesci e temporali sparsi. Situazione analoga prevista per mercoledì 25 agosto, quando si assisterà a una maggiore variabilità.

Nubi sparse con ampie schiarite per la giornata di giovedì 26 e venerdì 27 agosto.

Meteo 23-29 agosto 2021, le previsioni del weekend

Alle nubi, alternate ai raggi di sole, si sggiungeranno possibili rovesci locali anche con l’arrivo del weekend.

Sabato 28 agosto potrebbe essere caratterizzato da una frequente attività temporalesca su molte regioni del Nord e su parte del Centro. Interessati in particolare il comparto alpino, il nord-ovest e l’Emilia Romagna. Nel corso della giornata il maltempo potrebbe estendersi su Toscana, Umbria e Marche. Verso sera qualche rovescio temporalesco potrebbe coinvolgere anche Abruzzo, Molise e il Nord della Puglia.

L’indomani, domenica 29 agosto, i temporali si sposteranno nelle Regioni meridionali, dove sono attese piogge e locali temporali. Maltempo atteso in particolare in Puglia, Campania, nelle aree del basso Tirreno e nell’area ionica.

Nel resto del Paese il meteo migliorerà: il sole tornerà a splendere e si assisterà a un lieve e generale aumento delle temperature.