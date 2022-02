Previsioni meteo 24 febbraio: giornata soleggiata con nuvole in arrivo

Le previsioni meteo di oggi, 24 febbraio, svelano che sarà una giornata di sole su gran parte dell'Italia, ma verso sera arriveranno le nuvole.

Le previsioni meteo di oggi, 24 febbraio, svelano che sarà una giornata di sole su gran parte dell’Italia, ma verso sera arriveranno le nuvole.

Previsioni meteo di oggi, 24 febbraio

La giornata di oggi, giovedì 24 febbraio, sarà soleggiata in gran parte dell’Italia, ma verso sera al Centro-Nord arriveranno delle nuvole, per un peggioramento delle condizioni che arriverà nel prossimo weekend.

Oggi il cielo sarà sereno per gran parte della giornata, grazie all’alta pressione che insisterà sull’Italia ancora per alcune ore, con tempo stabile e asciutto e temperature miti. Verso il tardo pomeriggio inizieranno ad arrivare le nuvole al Nord, dove in serata potrebbero presentarsi anche delle deboli piogge locali. Si tratta dei primi avvisi di un peggioramento che raggiungerà la Penisola durante il weekend.

La situazione al Nord, al Centro e al Sud

Secondo le previsioni nella giornata di oggi avremo un cielo sereno al Nord, con alcune velature, più spesse nelle regioni occidentali al mattino, ma in avanzamento anche in quelle orientali durante il pomeriggio. Verso sera ci sarà un peggioramento, soprattutto sulla Liguria, dove saranno possibili deboli piogge. Al Centro ci saranno nubi alte e sottili fin dal mattino, ma con nuvole che si intensificheranno durante il giorno soprattutto sulla Toscana, con possibili deboli piogge in serata.

Al Sud la giornata sarà soleggiata, con temperature stazionarie o in aumento. I venti si attenueranno ma continueranno a soffiare, soprattutto su Puglia e Calabria.