Previsioni meteo 27 settembre-3 ottobre: pioggia e temporali su tutta Italia, le regioni a rischio

Previsioni meteo 27 settembre-3 ottobre: finisce il caldo al Sud. Il tempo instabile accompagnerà la penisola fino a giovedì. Tempo sereno nel weekend.

Previsioni meteo dal 27 settembre al 3 ottobre: sarà una settimana all’insegna del tempo instabile tra piogge e possibili temporali su quasi tutta la Penisola.

Previsioni meteo 27 settembre-3 ottobre: tempo variabile

Tempo variabile e pioggie sparse caratterizzeranno la settimana appena cominciata.

Al Sud finirà il caldo anomalo, in particolare su Sicilia e Sardegna, e ci saranno temperature ben oltre la media del periodo, mentre sulle regioni settentrionali il tempo sarà caratterizzato da una grande variabilità.

Previsioni meteo 27 settembre-3 ottobre: perturbazione in arrivo da martedì

Nella giornata di lunedì 27 settembre il tempo sarà nuvoloso al Nord con qualche pioggia al mattino sulla Romagna, nuvoloso con rovesci sparsi e isolati temporali al Centro e variabile con piovaschi al Sud.

Le temperature saranno stabili ovunque.

Martedì 28 settembre, il tempo sarà prevalentemente soleggiato al Nord con peggioramenti a partire dalla sera, nubi e piogge al Centro e variabilità sulle regioni meridionali con qualche pioggia tra Puglia, Lucania, Calabria e nord Sicilia.

Mercoledì 29 settembre il maltempo raggiungerà il Nord con piogge sparse e qualche temporale in spostamento da Lombardia e Triveneto: le temperature saranno in lieve calo. Nubi e tempo instabile anche al Centro e al Sud con rovesci sparsi in giornata.

Previsioni meteo 27 settembre-3 ottobre: il weekend

La giornata di giovedì 30 settembre vedrà nubi al Nord con ampie schiarite, al Centro il tempo sarà sereno sui litorali mentre sarà coperto con pioggia moderata sulle subappenniniche e sul Gran Sasso. Nel Meridione, infine ci saranno nubi sparse con schiarite su litorali e pianure.

La tendenza per il weekend del primo ottobre prevede tempo sereno ovunque con nubi e schiarite al Nord, il tempo sarà sereno al Centro e coperto al Sud.