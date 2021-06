Secondo le previsioni meteo un rafforzamento dell'anticiclone africano porterà in Italia una massa d'aria calda con valori che sfioreranno i 40 gradi.

L’ondata di caldo africano continua a imperversare sulla nostra penisola, con le ultime previsioni meteo che pronosticano per i prossimi giorni un costante mantenimento delle attuali temperature, con aree del Paese dove si sfioreranno valori vicini o superiori ai 40 gradi.

Da lunedì 28 giugno fino a mercoledì 30 sono infatti previste ondate di caldo con annesse allerte di livello 3 e diverse città da bollino rosso, soprattutto nel Centro-Sud.

Previsioni meteo 28-30 giugno, quali sono le città da bollino rosso per l’ondata di caldo

Secondo l’ultimo bollettino diramato dal ministero della Salute le città che nei prossimi giorni subiranno maggiormente l’effetto del gran caldo estivo saranno Campobasso, Ancona e Catania, dove già da lunedì sono previste allerte di livello 3: vale a dire “Condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio”.

Come segnalano inoltre gli esperti de Ilmeteo.it mancheranno tuttavia disagi anche nelle regioni del Nord e del Centro, con le temperature che saliranno fino a toccare punte di 36 gradi in Emilia-Romagna, 37 gradi in Toscana e 35 gradi a Roma. Per quanto riguarda le regioni del Mezzogiorno invece, l’ondata di caldo è attesa tra mercoledì 30 giugno e giovedì primo luglio, con un sensibile aumento delle temperature che sarà registrato in particolare nelle città siciliane di Siracusa e Catania, a cui seguiranno la Calabria e la Puglia con punte massime di 40-41 gradi.

Previsioni meteo 28-30 giugno, il contributo dell’anticiclone africano

Sulle restanti zone del Meridione d’Italia i valori massimi che verranno raggiunti nei prossimi giorni oscilleranno ovunque intorno ai 35-36 gradi. Uno scenario che sempre secondo gli esperti de Ilmeteo.it sarà determinato dal nuovo rafforzamento dell’anticiclone africano: “Sopra la nostra penisola, riproponendo uno scenario molto simile a quello osservato la settimana appena trascorsa: la massa d’aria bollente, infatti, insisterà ancora una volta soprattutto sulla Sicilia e al Sud, e il caldo aggraverà la siccità in molte regioni”.

Previsioni meteo 28-30 giugno, le città da bollino arancione e giallo

Al di la delle città da bollino rosso sono molte anche le località da bollino arancione: vale a dire con: “Condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili”. Esse sono Bologna, Frosinone, Messina, Palermo, Reggio Calabria, Pescara, Roma e Trieste.